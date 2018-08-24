В аварии с грузовиком и Renault на Волхонском шоссе погибли двое

Водитель легковушки неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала на обочину.

В четверг, 29 июня, в Ломоносовском районе Ленобласти случилась смертельная авария с двумя жертвами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

ДТП случилось примерно в 4:30 утра на 12-м км Волхонского шоссе вне населенного пункта. Как было установлено, 43-летний водитель Renault Megane по неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала на обочину и врезалась в припаркованный большегруз Volvo с 58-летним водителем внутри.

В результате водитель Renault и его 43-летний пассажир погибли на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что движение на вантовом мосту в составе КАД восстановлено после крупного ДТП.

Фото: Piter.TV