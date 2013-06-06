Водитель погиб под грузовиком на заводе в Ленобласти

Автомобиль сорвался с тормозов во время ремонта и переехал шофера.

Чрезвычайное происшествие с летальным исходом случилось 3 мая в поселке Новоселье Ломоносовского района. На территорию асфальтобетонного завода въехал большегрузный автомобиль МАЗ с 33-летним уроженцем Дагестана за рулем. Управлявший грузовиком сотрудник ООО "Белтранс" прибыл на завод, исполняя свои рабочие обязанности.

По его словам, машине требовался ремонт, в связи с чем он поставил МАЗ на тормоз и залез под кузов. Когда автомобиль самопроизвольно начал движение, водитель не успел выбраться наружу и погиб под колесами.

В данный момент Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента. Изучаются записи камер видеонаблюдения.

3 мая под колесами автомобиля погибла 66-летняя женщина. Ее сбил насмерть собственный сын, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Pixabay