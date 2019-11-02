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Водитель каршеринга столкнулся с "Киа" на проспекте Обуховской обороны

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Причины аварии не известны.

Как стало известно Piter.TV, на углу Бабушкина и проспекта Обуховской обороны произошло ДТП с участием каршеринга "Яндекс.Драйв" и "Киа". Как сообщили очевидцы, водителя "Яндекс.Драйва" рядом с местом ДТП нет. По предварительной информации, водитель "Киа" не пострадал. 

Сотрудников ГИБДД и скорой помощи на месте происшествия нет. Детали ДТП уточняются. 

Ранее мы сообщали, на Большеохтинском мосту столкнулись пять автомобилей.

Видео и фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Карепина Екатерина
Сегодня 22:01

Люблю ласкать свою молодую п­и­з­д­е­н­к­у на камеру - http://kiski.best  ❤️­­❤️­­❤️ 

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