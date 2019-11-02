Водитель каршеринга столкнулся с "Киа" на проспекте Обуховской обороны

Причины аварии не известны.

Как стало известно Piter.TV, на углу Бабушкина и проспекта Обуховской обороны произошло ДТП с участием каршеринга "Яндекс.Драйв" и "Киа". Как сообщили очевидцы, водителя "Яндекс.Драйва" рядом с местом ДТП нет. По предварительной информации, водитель "Киа" не пострадал.

Сотрудников ГИБДД и скорой помощи на месте происшествия нет. Детали ДТП уточняются.

Ранее мы сообщали, на Большеохтинском мосту столкнулись пять автомобилей.

Видео и фото: Piter.TV