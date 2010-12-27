На Большеохтинском мосту столкнулись пять автомобилей

Они образовали своеобразный "паравозик".

В субботу, 2 ноября, на Большеохтинском мосту произошла массовая авария. На проезжей части столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом сообщили очевидцы случившегося в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Судя по опубликованным снимкам, водители не смогли сохранить безопасную дистанцию. По предварительным данным, никто не пострадал, но машины получили незначительные повреждения.

На месте ДТП уже присутствует сотрудник полиции. Подробности аварии уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге угнали две дорогие иномарки.

Фото: vk.com/spb_today