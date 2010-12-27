Водитель каршеринга на Некрасова сбил такси и две припаркованных иномарки, а после скрылся

Оставив за собой погром, виновник аварии скрылся с места преступления.

В Центральном районе Петербурга автомобиль каршеринга перевернулся на проезжей части. До этого машина столкнулась с такси и сбила несколько припаркованных у обочины транспортных средств. Все иномарки получили серьезные повреждения корпуса. Однако, обошлось без жертв. Об аварии рассказали очевидцы.

ДТП произошло на пересечении улиц Некрасова и Радищева. Виновников аварии стал молодой человек на "Ниссан Кашкай". Он летел на запрещающий сигнал светофора. Его принудительно "остановил" таксист на "Хендай Солярисе". Из-за удара каршеринг лишился багажной части машины.

После нарушитель протаранил еще два автомобиля. В результате легковушка прилегла на дорогу. По данным от местных жителей, водителю каршеринга удалось скрыться с места событий. В ситуации разбирается полиция.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Культуры водитель ВАЗа погиб после столкновения с трактором и "Фордом Мондео".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб