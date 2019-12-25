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В Невском районе Hyundai сбил пенсионерку на "зебре"
Сегодня, 11:30
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Alena_Zinovieva

В Невском районе Hyundai сбил пенсионерку на "зебре"

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Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Утром 7 августа в Невском районе Петербурга автомобиль марки Hyundai Solaris сбил женщину 1947 года рождения, переходящую дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом заявили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло около 08:20 у дома №14/1 на проспекте Солидарности. В результате происшествия пенсионерка получила серьезные травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что Zotye насмерть сбил молодую девушку в Шушарах.

Фото: Piter.TV

Теги: hyundai solaris, наезд на пешехода, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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