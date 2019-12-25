Zotye насмерть сбил молодую девушку в Шушарах

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

В ночь на 7 августа в Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Около 00:02 на Московском шоссе в Шушарах мужчина за рулем Zotye сбил девушку 20-25 лет вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей.

Ранее мы писали, что водитель грузовика пострадал в тройном ДТП на развязке КАД.

Фото: Piter.TV