Водитель грузовика пострадал в тройном ДТП на развязке КАД

Авария произошла сегодня утром

Водитель "КАМАЗ" получил серьезные травмы после ДТП на развязке внешнего кольца КАД - ЗСД - Горское шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, инцидент произошел около 7:40 6-го августа. "Субару" столкнулась с "КАМАЗОМ", после чего легковушка наехала на дорожное ограждение и столкнулась с "Митсубиси". Водителя грузового автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность пострадавшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из горящего кафе на Стачек эвакуировали 9 человек.

Фото: Piter.TV