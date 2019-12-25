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Водитель грузовика пострадал в тройном ДТП на развязке КАД
Сегодня, 10:42
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nadezhda_sib

Водитель грузовика пострадал в тройном ДТП на развязке КАД

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Авария произошла сегодня утром

Водитель "КАМАЗ" получил серьезные травмы после ДТП на развязке внешнего кольца КАД - ЗСД - Горское шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, инцидент произошел около 7:40 6-го августа. "Субару" столкнулась с "КАМАЗОМ", после чего легковушка наехала на дорожное ограждение и столкнулась с "Митсубиси". Водителя грузового автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность пострадавшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из горящего кафе на Стачек эвакуировали 9 человек. 

Фото: Piter.TV 

 

 

Теги: грузовик, дтп, камаз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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