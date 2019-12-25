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Из горящего кафе на Стачек эвакуировали 9 человек
Сегодня, 10:12
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nadezhda_sib

Из горящего кафе на Стачек эвакуировали 9 человек

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Пожар случился в 10-м часу утра.

Утром 6-го августа в кафе на проспекте Стачек, 72 произошел пожар. Об этом Piter.TV узнал от источника в экстренных службах. 

Со словам администрации заведения, людей из кафе эвакуировали еще до прибытия спасателей. Из здания вывели 9 рабочих. По предварительным данным, огонь охватил территорию площадью 5 кв.метров. 

О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезжую часть на проспекте Ветеранов затопило водой из-за прорыва трубы. 

Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу

Теги: пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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