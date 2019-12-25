Из горящего кафе на Стачек эвакуировали 9 человек

Пожар случился в 10-м часу утра.

Утром 6-го августа в кафе на проспекте Стачек, 72 произошел пожар. Об этом Piter.TV узнал от источника в экстренных службах.

Со словам администрации заведения, людей из кафе эвакуировали еще до прибытия спасателей. Из здания вывели 9 рабочих. По предварительным данным, огонь охватил территорию площадью 5 кв.метров.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезжую часть на проспекте Ветеранов затопило водой из-за прорыва трубы.

Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу