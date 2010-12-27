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Водитель фургона погиб в ДТП на КАД
Сегодня, 13:23
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Rybka123
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Водитель фургона погиб в ДТП на КАД

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Мужчина скончался на месте пришествия до прибытия скорой помощи.

В пятницу, 24 августа, в Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовика и фургона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 23:11 в районе проведения дорожных работ на 38 км внешнего кольца КАД. Мужчина за рулем фургона  "Хендай" на высокой скорости врезался в грузовик дорожников. В результате ДТП автомобилист скончался на месте от полученных травм.  

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: pixabay.com

Теги: дтп , кад , фургон
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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