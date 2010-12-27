В Колпино нашли тела пожилой пары

Пенсионер убил больную жену и покончил с собой.

В пятницу, 24 августа, в Колпино были обнаружены тела пожилой семейном пары. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Труп 60-летнего местного жителя правоохранительные органы обнаружили под окнами дома 49/2 по Вознесенскому шоссе. Мужчина упал с 17 этажа. В квартире погибшего сотрудники обнаружили тело его 62-летней супруги, умершей от ножевых ран. Бабушка тяжело болела и не могла встать в постели, поэтому супруг пошел на убийство. В содеянном пенсионер признался в оставленной записке.

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