Водитель электромопеда в Петербурге пробил головой стекло троллейбуса

В Санкт-Петербурге днём 5 июля водитель электромопеда врезался в троллейбус. В результате столкновения он выбил головой стекло общественного транспорта. Сообщение об инциденте появилось в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург". Очевидцы также опубликовали кадры с места происшествия.
На них видно, что мопед лежит рядом с троллейбусом, а у машины выбито центральное стекло салона. На место оперативно прибыли медики. По предварительной информации очевидцев, водитель мопеда мог проехать на запрещающий сигнал светофора.
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.
Фото: Piter.TV
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