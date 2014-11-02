Водитель электромопеда в Петербурге пробил головой стекло троллейбуса

Днём 5 июля на одном из перекрёстков города произошло ДТП с участием двухколёсного транспорта и общественного транспорта. От удара в троллейбусе оказалось выбито центральное стекло салона.

В Санкт-Петербурге днём 5 июля водитель электромопеда врезался в троллейбус. В результате столкновения он выбил головой стекло общественного транспорта. Сообщение об инциденте появилось в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург". Очевидцы также опубликовали кадры с места происшествия.

На них видно, что мопед лежит рядом с троллейбусом, а у машины выбито центральное стекло салона. На место оперативно прибыли медики. По предварительной информации очевидцев, водитель мопеда мог проехать на запрещающий сигнал светофора.

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Фото: Piter.TV