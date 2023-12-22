Задержан водитель петербургского предприятия, который домогался до малолетнего мальчика в 2013 году

Помимо этого, в мобильном телефоне и ноутбуке подозреваемого нашли порноматериалы с участием несовершеннолетних.

В Петербурге 52-летнего водителя крупного предприятия задержали за хранение порно с детьми. Об этом стало известно Piter.tv.

Порноматериалы с участием несовершеннолетних нашли в мобильном телефоне и ноутбуке подозреваемого. Он отрицать свою вину не стал.

Также, по данным следствия, 20 февраля 2013 года мужчина домогался до мальчика в Мурино, которому на тот момент не было 18 лет. Он принудил ребёнка к мастурбации. Своими действиями подозреваемый нанёс несовершеннолетнему психологическую травму и нарушил его половую неприкосновенность. Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно в Петербурге родители школьников обвинили мужчину в педофилии.

Фото: Piter.tv