Водитель частной петербургской клиники скончался прямо за рулем

Известно, что погибший был ранее судим по статье за оборот наркотиков.

Утром 28 января жительница Петербурга обратились в полицию и сообщила о найденном трупе. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в машине марки Chevrolet труп 52-летнего мужчины. Выяснилось, что автомобиль принадлежит частной петербургской клинике, в которой погибший работал водителем.

Петербуржец сидел на водительском сиденье. Его обнаружила 25-летняя девушка-доктор. Внешних признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Известно, что умерший мужчина был ранее судим по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Подробности происшествия выясняет полиция.

Ранее мы писали, что в Кронштадте нашли труп истощенного младенца.

Фото: Piter.TV