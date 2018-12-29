В Кронштадте нашли труп истощенного младенца

Его мать нигде не работала.

В Кронштадте мать заморили голодом своего полуторагодовалого сына. Его тело нашли в одном из домов по Кронштадтской улице. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп мальчика 2017 года рождения нашли 28 января около двух часов дня в квартире дома 6 по Кронштадтской улице. Медики отметили, что на теле мальчика видны признаки истощения.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Матери малыша 31 год, она нигде не работает, семья на учете не состояла.

Фото: Piter.TV