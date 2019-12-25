Водитель автобуса выстрелил в пассажира на улице Костюшко

Водитель автобуса задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель автобуса трижды выстрелил из аэрозольного пистолета в пассажира на улице Костюшко. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 38-летнего пассажира, у него с водителем автобуса произошел конфликт, во время которого тот достал аэрозольный пистолет и начал стрелять. Водитель автобуса задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водителя пассажирского автобуса в 2019 году судили по статье "Кража" за похищение четырёх колёс.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге будут судить 20-летнего водителя за сбитую 81-летнюю пенсионерку.

Фото: Piter.tv