Водитель "ВАЗ" серьезно пострадал в ДТП с грузовиком в Петергофе

Пострадавший по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения.

В ночь на 14 октября в Петродворцовом районе Петербурга произошла авария, в которой серьезно пострадал 23-летний "ВАЗ 21011" . Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, ДТП произошло около 00:15 ночи возле дома №58 на улице Новые заводы в Петергофе. По неустановленной причине водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Iveco с прицепом под управлением 26-летнего мужчины.

В результате ДТП водителя "ВАЗ" в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV