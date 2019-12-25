  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель "ВАЗ" серьезно пострадал в ДТП с грузовиком в Петергофе
Сегодня, 7:52
166
Alena_Zinovieva

Водитель "ВАЗ" серьезно пострадал в ДТП с грузовиком в Петергофе

0 0

Пострадавший по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения.

В ночь на 14 октября в Петродворцовом районе Петербурга произошла авария, в которой серьезно пострадал 23-летний "ВАЗ 21011" . Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, ДТП произошло около 00:15 ночи возле дома №58 на улице Новые заводы в Петергофе. По неустановленной причине водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Iveco с прицепом под управлением 26-летнего мужчины.

В результате ДТП водителя "ВАЗ" в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что суд арестовал обвиняемого в смертельном ДТП на Большевиков.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, ваз, дтп с грузовиком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии