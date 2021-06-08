"Жигули" не уступили дорогу скорой помощи на Обводном канале

К счастью, удалось избежать столкновения.

Вечером в понедельник на дороге Петербурга заметили нарушителя ПДД. Он не уступил дорогу машине скорой помощи. Более того, он подрезал карету скорой помощи и едва не создал аварийную ситуацию.

Скорая с включенным маячком двигалась по набережной Обводного канала. "Жигули" жестко подрезали скорую, едва с ней не столкнувшись.

К счастью, удалось избежать столкновения.

Накануне пьяный таксист прокатил охранника на капоте и сшиб столб на Пулковской улице.

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