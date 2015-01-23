Пьяный таксист прокатил охранника на капоте и сшиб столб на Пулковской улице

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В понедельник, 7 июня, на Пулковской улице произошла авария с участием пьяного таксиста. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как к таксисту подходит охранник парковки. Пытаясь остановить пьяного водителя, мужчина запрыгивает к нему на капот. Однако владельца авто это не остановило – он прокатил случайного "пассажира" по двору, пока тот сам не слез.

Когда мужчина спрыгнул с автомобиля, таксист вновь попытался покинуть парковку. Задним ходом он съехал на газон, но не справился с управлением и врезался в столб.

Нарушителя задержали, в отношении него составили протокол. На момент задержания таксист был пьян.

Ранее мы писали, что мотоциклист протаранил припаркованный автомобиль на улице Савушкина.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.