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Пьяный таксист прокатил охранника на капоте и сшиб столб на Пулковской улице

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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В понедельник, 7 июня, на Пулковской улице произошла авария с участием пьяного таксиста. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как к таксисту подходит охранник парковки. Пытаясь остановить пьяного водителя, мужчина запрыгивает к нему на капот. Однако владельца авто это не остановило – он прокатил случайного "пассажира" по двору, пока тот сам не слез.

Когда мужчина спрыгнул с автомобиля, таксист вновь попытался покинуть парковку. Задним ходом он съехал на газон, но не справился с управлением и врезался в столб.

Нарушителя задержали, в отношении него составили протокол. На момент задержания таксист был пьян.  

Ранее мы писали, что мотоциклист протаранил припаркованный автомобиль на улице Савушкина.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: авария, пьяный водитель
Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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