Драка водителей на Варшавской попала на видео

Причина конфликта неизвестна.

В пятницу, 1 февраля, на Варшавской улице водитель иномарки "Лексус" избил мужчину за рулем другой машины. Видеоролик конфликта пользователи сети опубликовали в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

На Варшавской улице водитель "Лексуса" напал на водителя легковушки, избил, развернулся и уехал – написали пользователи

В ролике видно, как агрессивный мужчина нападает на другого автомобилиста пока ток находится в салоне. Конфликт прекратился после того, как на него обратили внимание прохожие, и дебошир вместе со своей спутницей сел в машину и уехал. Причина драки неизвестна.

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Видео: группа "Признавашки ДТП и ЧП"