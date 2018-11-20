На Комсомола сбили пешехода

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

В пятницу, 1 февраля, вечером в Калининском районе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, инцидент случился около 17 часов рядом с домом номер 17 на улице Комсомола. На дороге автомобиль "Лифан" врезался в припаркованный "Фольксваген". В результате аварии машину нарушителя выбросило на пешеходную часть, где она наехала на 35-летнего мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV