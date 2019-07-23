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Водитель Lada Granta разбился в Киришском районе Ленобласти

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По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

Во вторник, 23 июля около 7:00 на третьем километре трассы "Кириши-Будогощь-Смолино" Ленобласти водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и разбился в кювете. Об этом сообщил общественный проект "Дорожный инспектор".

По предварительной информации, 60-летний мужчина возвращался с ночной смены и уснул за рулем. Во время аварии автомобиль перевернулся, водитель погиб на месте.

Сотрудник ГИБДД устанавливают подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о ДТП на перекрестке Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта в Адмиралтейском районе Петербурга. Автомобиль "Яндекс.Такси" на полной скорости врезался в контейнеровоз.

Фото, видео: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург / ВКонтакте

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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