В ДТП с тягачом на КАД перед Кудрово погиб водитель "ГАЗели"

Есть предположения, что мужчина уснул за рулем.

Утром в субботу, 31 октября, на внутренней стороне КАД перед Кудрово случилось смертельное ДТП. По информации источника Piter.TV, столкнулись тягач "Вольво" и "ГАЗель".

Известно, что в аварии погиб водитель "ГАЗели", на вид мужчине 30 лет, иных данных пока нет. Очевидцы ДТП предположили, что мужчина уснул за рулем. Сейчас на данном участке скопилась пробка, на место уже прибыли спасатели и полиция.

– Проезжал этот участок в 6:20, Тонар [тягач] колесо менял. – я тоже в это время ехал,в 8 ехал обратно а там полный пипец!! ((( рассказали автомобилисты в соцсетях

Ранее мы рассказывали, как на проспекте Ударников "Мерседес" насмерть сбил мужчину.

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