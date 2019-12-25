Вода по Северо-Крымскому каналу c Украины самотеком дошла до Джанкоя

В регионе воды не было на протяжении восьми лет.

Вода по Северо-Крымскому каналу c территории Украины самотеком дошла до Джанкоя. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель Государственной Думы России от региона Михаил Шеремет. Депутат уточнил, что потоки воды продолжают двигаться на полуостров. Ранее воду заметили жители северных районов полуострова, включая участок около города Армянск. Населенный пункт находится в приграничной зоне с Херсонской областью соседнего государства.

Впервые за последние восемь лет сюда пришла вода…Нужно до конца разобрать дамбу, устранить деформации плит, отремонтировать пришедшие в непригодность гидротехнические сооружения Михаил Шеремет, депутат ГД от Крыма

Напомним, что вода пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы. При этом украинские шлюзы для подачи воды на полуостров не открывались Киевом. Сейчас на станции ведутся работы по проверк и подготовке гидротехнических узлов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

