Песков: Россия прекратит спецоперацию при выполнении требований Киевом

По словам Пескова, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок". Также украинская сторона обязана признать Крым и независимость ДНР и ЛНР.

Кремль намерен прекратить спецоперацию на Украине при выполнении всех условий со стороны Киева. Об этом в интервью журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок". Кроме того, помощник президента РФ упомянул, что украинская сторона обязана признать Крым и независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его мнению, демилитаризация Украины подходит к концу. Он призвал украинцев прекратить боевые действия на территории страны.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин уточнил, что прекращение военной спецоперации на Украине возможно только если Киев перестанет вести боевые действия и выполнит требования России. В пресс-службе Кремля обратили внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс. По словам Путина, он готов продолжать диалог с Украиной с целью урегулировать конфликт.

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Фото: kremlin.ru