Во второй тур президентских выборов в Тунисе вышли кандидаты без опыта работы в политике

Первый тур состоялся 15 сентября.

В Тунисе проходят выбора президента, во второй тур вышли два кандидата без опыта работы на политических должностях. Эксперты считают, что это свидетельствует о разрыве между населением и политическими партиями, передало "Экономика сегодня".

Избиратели приняли участие в выборах 15 сентября. Во второй тур прошел Каис Саид, профессор права и эксперт по Конституции, за него проголосовало 18,4% населения. Второй кандидат, медиа-магнат Набиль Каруи, находится сейчас под стражей и обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, он получил 15,6% голосов.

По мнению экспертов, такие результаты говорят об усталости избирателей.

Точная дата второго тура пока не объявлена, но он должен состояться в следующем месяце. Президентские выборы пришлось проводить досрочно из-за смерти главы Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси. 92-летний лидер страны ушел из жизни 25 июля 2019.

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