Петербуржцев предупредили о потеплении и метели во вторник

29 января столбик термометра поднимется до ноля градусов.

Во вторник, 29 января, жителям Петербурга стоит ждать потепления. По словам синоптиков, температура воздуха в этот день поднимется до 0 °С. Ночью же похолодает до минус 12 °С.

Кроме того, горожан предупредили о метели и снегопаде 29 января. Скорость ветра местами достигнет 5-10 м/с.

Потепление предвещает новые проблемы для автомобилистов. Из-за перепадов температуры на дороге может образоваться наледь. Водителей попросили быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка получила смертельные травмы после падения на скользкой дороге.

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