Пожилая петербурженка получила смертельные травмы после падения на скользкой дороге

Врачи неделю боролись за жизнь пенсионерки, однако спасти ее так и не удалось.

Накануне в Петербурге была зафиксирована первая жертва гололедицы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что 25 января в городскогой больнице №3 скончалась 79-летняя женщина, которую госпитализировали 18 января. По словам врачей, пенсионерка поскользнулась на Светлановском проспекте, в результате чего получила тяжелые травмы.

Пожилую петербурженку положили в реанимацию. Медики неделю боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую так и не удалось.

Ранее мы писали, что текущий январь побил восьмилетний рекорд по снегу в Петербурге.

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