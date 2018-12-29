Текущий январь побил восьмилетний рекорд по снегу в Петербурге

В этом году выпало на 1 см больше осадков, чем за аналогичный период 2011 года.

В этом году январь побил восьмилетний рекорд по снегу в Петербурге. Если в 2011 году в Северной столице выпало 82 см осадков, то за 25 дней текущего месяца набралось уже 83 см. И эта цифра в ближайшие дни будет только расти. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что объем снега, вывезенного этой зимой с проезжих частей и тротуаров, достиг отметки в 1,5 млн кубометров. Из них 1177 тысяч кубометров дорожники убрали в январе. Для сравнения: в январе прошлого года было вывезено 420 тысяч кубометров, за январь 2017 — всего 290 тысяч.

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Фото: Piter.TV