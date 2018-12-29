На 8-ой Красноармейской улице прорвало трубу с горячей водой

В эпицентр коммунальной аварии попал автомобиль петербурженки.

Днем 25 января в Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на 8-ой Красноармейской улице прорвало трубу с кипятком. На видео и фото, которые опубликованы в сети, можно увидеть, что всю местность заволокло густым белым паром.

На снимках можно заметить, что в эпицентре коммунальной аварии оказалась машина. Как позже выяснилось, транспортное средство принадлежит петербурженке. По ее словам, она очень испугалась, когда увидела сотрудников МЧС и клубы дыма (как стало понятно потом пара) возле своей "ласточки".

Девушка рассказала, что один из спасателей на руках донес ее до автомобиля. Поэтому она благополучно смогла покинуть место происшествия на своем транспортном средстве.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург