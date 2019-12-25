Во вторник из двух школ и трех ТРК Петербурга эвакуировали 1560 человек

Анонимы "заминировали" объекты и сообщили об этом электронными письмами.

Во вторник, 8 сентября, на электронную почту петербургского УФСБ пришло несколько писем с угрозами взрыва. Как стало известно Piter.TV, анонимные шантажисты "заминировали" три торговых центра и две школы.

Под угрозу попали ТРК "Охта Молл", ТРК "Шкиперский Молл" и ТРК "Рио", а также школа №35 на Кадетской линии и лицей №488 на проспекте Просвещения. Осмотр объектов не выявил опасных веществ или предметов, эвакуировать пришлось больше 1500 человек из учебных заведений и одного комплекса. В двух других ТРК эвакуацию решили не проводить.

Известно, что письма от анонимов поступали с пяти электронных адресов, отправители двух из них были подписаны как "эльвира захарова" и "александр гусев". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем раньше аноним "заминировал" ТРЦ на Приморском проспекте и потребовал миллион рублей.

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