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В Петербурге 2 февраля ждут снег и небольшой мороз
Сегодня, 8:33
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Alena_Zinovieva

В Петербурге 2 февраля ждут снег и небольшой мороз

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Температура воздуха в городе составит -2…-4 градуса.

Проводив на восток один циклон, сегодня Петербург окажется под влиянием другого. Облачный вихрь надвигается на Северную столицу с запада и принесет с собой облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Пройдет снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В Северной столице ожидается небольшой мороз. Температура воздуха в городе составит  -2…-4 градуса. В Ленобласти ожидается -1…-6 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что Ford с правительственными номерами заметили на тротуаре в центре Петербурга.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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