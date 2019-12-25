В Петербурге 2 февраля ждут снег и небольшой мороз

Температура воздуха в городе составит -2…-4 градуса.

Проводив на восток один циклон, сегодня Петербург окажется под влиянием другого. Облачный вихрь надвигается на Северную столицу с запада и принесет с собой облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Пройдет снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В Северной столице ожидается небольшой мороз. Температура воздуха в городе составит -2…-4 градуса. В Ленобласти ожидается -1…-6 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что Ford с правительственными номерами заметили на тротуаре в центре Петербурга.

Фото: pixabay.com