Во вторник в Петербурге потеплеет до плюс 15 градусов

Осадков днем не ожидается.

Во вторник, 7 апреля, погода в Петербурге порадует горожан. На улице существенно потеплеет: столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Об этом сообщают специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозам синоптиков, осадков днем не ожидается. Только вечером может пройти кратковременный дождь, а утром возможен слабый туман.

Не предвидится сегодня и сильного ветра. Он будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться и к вечеру достигнет отметки 760 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что петербуржцы поймали в объектив редкий вид облаков.

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