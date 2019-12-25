Во вторник в Петербурге потеплеет до +18

Осадков в этот день не ожидается.

Во вторник, 2 июня, в Петербурге ожидается малооблачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью опустится до +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +16…+18 градусов. Осадков 2 июня не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-5 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 761 мм р. ст.

Ранее мы писали, что пик жары в Петербурге придется на последнюю неделю июля.

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