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Пик жары в Петербурге придется на последнюю неделю июля
Сегодня, 14:36
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IRINA_CHALKINA

Пик жары в Петербурге придется на последнюю неделю июля

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Такие данные взяты из статистики прошлых лет.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что пик жары в Петербурге придется на последнюю неделю июля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой синоптика Валерия Малинина.

По мнению специалиста, из-за очень теплой зимы в Петербурге температура летом может быть значительно ниже средней в течение лета. То есть лето будет прохладнее.

Предполагается, что самым жарким временем будет последняя неделя июля. Синоптики сделали такое заявления, опираясь на статистику прошлых лет. 

Ранее мы сообщали о том, что на заборе напротив асфальтобетонного завода в Коломягах появилось граффити.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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