Такие данные взяты из статистики прошлых лет.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что пик жары в Петербурге придется на последнюю неделю июля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой синоптика Валерия Малинина.

По мнению специалиста, из-за очень теплой зимы в Петербурге температура летом может быть значительно ниже средней в течение лета. То есть лето будет прохладнее.

Предполагается, что самым жарким временем будет последняя неделя июля. Синоптики сделали такое заявления, опираясь на статистику прошлых лет.

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