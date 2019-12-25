В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что пик жары в Петербурге придется на последнюю неделю июля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой синоптика Валерия Малинина.
По мнению специалиста, из-за очень теплой зимы в Петербурге температура летом может быть значительно ниже средней в течение лета. То есть лето будет прохладнее.
Предполагается, что самым жарким временем будет последняя неделя июля. Синоптики сделали такое заявления, опираясь на статистику прошлых лет.
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Фото:pixabay
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