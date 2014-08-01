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Во вторник в Петербурге будет тепло, но дождливо
Сегодня, 9:50
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Alena_Zinovieva
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Во вторник в Петербурге будет тепло, но дождливо

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Кратковременные дожди пройдут в Северной столице днем и ночью.

Во вторник, 24 июля петербуржцев ожидает жаркая, но дождливая погода. Об этом рассказали представители городского Гидрометцентра.

С утра в некоторых районах Северной столицы можно было наблюдать туман. Дождь стоит ожидать днем и ночью. Ветер в течение дня будет дуть с юго-востока со скоростью около 2-3 м/с. Атмосферное давление практически не изменится. Днем воздух прогреется до +27 °С.

Ранее главный синоптик Петербург Александр Колесов сообщал, что в Петербург вернулась жара, а вместе с ней ливни и грозы.

Фото: pixabay.com

Теги: дожди в спб , жара в петербурге , погода в спб 24 июля
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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