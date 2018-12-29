В Петербурге во вторник станет теплее на несколько градусов

Во вторник, 22 января, в Петербурге температура будет варьироваться от минус 8 до минус 14 градусов.

В Петербурге во вторник будет немного теплее, чем в первый день рабочей недели. Воздух хоть и прогреется, но все же будет достаточно холодно. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Во вторник, 22 января, в Петербурге температура будет варьироваться от минус 8 до минус 14 градусов. Однако, ветер несколько утихнет и будет дуть со скоростью не более трех метров в секунда.

Петербуржцам напоминают, что режим повышенной опасности на дорогах и тротуарах по-прежнему существует. Поэтому и водителям, и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.

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