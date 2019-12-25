Во вторник в Петербурге будет туманно и холодно

Температура воздуха днем прогреется лишь до +11…+13 градусов.

Во вторник, 28 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен туман. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не ожидается. Ночью температура воздуха в городе составит +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов. Ветер подует с востока, юго-востока слабый. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе.

Фото: pexels.com