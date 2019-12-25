Во вторник в Петербург вернулась зима

Минувшей ночью в регионе выпало около 15% месячной нормы осадков.

Во вторник, 6 апреля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться тыловой, холодной частью циклона, центр которого смещается на север Скандинавии. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдет мокрый снег с дождем, возможна снежная крупа, образование гололедицы и налипание мокрого снега на провода и деревья. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +4…+6 градусов в городе и +2…+7 в Ленобласти. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Минувшей ночью в регионе выпало до 5-6 мм осадков, это составляет около 15% от нормы апреля.

Ранее мы писали, что пассажирские перевозки по рекам и каналам Петербурга могут стартовать 15 апреля.

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