Во вторник в Петербург придет жара

Воздух днем прогреется до плюс 25-27 градусов.

Во вторник, 4 июня, в Петербург придет долгожданная жара. Воздух в этот день прогреется до плюс 25-27 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Утром местами возможен кратковременный дождь, днем и вечером осадков не ожидается. На побережье Финского залива будет прохладнее, чем в городе. Столбик термометра у воды будет показывать плюс 21-23 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Петербурге в июне.

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