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Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
Сегодня, 8:44
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nastya960

Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

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Приговор 10 декабря в 13:00 вынесет Второй Западный окружной военный суд.

В Петербурге 10 декабря огласят приговор 11 обвиняемым в совершении теракта в метро 3 апреля 2017 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Приговор 10 декабря в 13:00 вынесет Второй Западный окружной военный суд. К слову, прокурор просил четверых обвиняемых приговорить к пожизненному сроку заключения.

Теракт 3 апреля 2017 года произошел на перегоне станции метро "Технологический институт". Во время взрыва погибли 15 и пострадали более 50 человек. Террорист-смертник также погиб.  

Прения по делу завершились 3 декабря. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: приговор, теракт, теракт метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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