Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

Приговор 10 декабря в 13:00 вынесет Второй Западный окружной военный суд.

В Петербурге 10 декабря огласят приговор 11 обвиняемым в совершении теракта в метро 3 апреля 2017 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Приговор 10 декабря в 13:00 вынесет Второй Западный окружной военный суд. К слову, прокурор просил четверых обвиняемых приговорить к пожизненному сроку заключения.

Теракт 3 апреля 2017 года произошел на перегоне станции метро "Технологический институт". Во время взрыва погибли 15 и пострадали более 50 человек. Террорист-смертник также погиб.

Прения по делу завершились 3 декабря.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург