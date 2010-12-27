Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

В Петербурге 10 декабря огласят приговор 11 обвиняемым в совершении теракта в метро 3 апреля 2017 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
Приговор 10 декабря в 13:00 вынесет Второй Западный окружной военный суд. К слову, прокурор просил четверых обвиняемых приговорить к пожизненному сроку заключения.
Теракт 3 апреля 2017 года произошел на перегоне станции метро "Технологический институт". Во время взрыва погибли 15 и пострадали более 50 человек. Террорист-смертник также погиб.
Прения по делу завершились 3 декабря.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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