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Во вторник центр Петербурга "встал" из-за пробок
Сегодня, 21:58
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smirenny

Во вторник центр Петербурга "встал" из-за пробок

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Пробки достигнули шести баллов.

К вечеру центр города, а также некоторые районы сковали шестибалльные пробки, судя по данным сервиса "Яндекс.Карты". 

Долгое время Петербург отдыхал от пробок из-за самоизоляции, а сейчас горожане возвращаются в привычный ритм и забыли, что такое утренний и вечерник час-пик.

Красным и желтым цветом окрасились Невский и Лиговский проспекты, Садовая улица, набережная Обводного канала, Синопская набережная, мост Александра Невского, даже Дворцовый мост. "Стоит" и Выборгская набережной, Лесной и Каменноостровский проспекты, Приморское шоссе, Парашютная улица (где было серьезное ДТП с "перевертышем"), проспект Славы и северный участок ЗСД.

Ранее мы писали, что иномарка вылетела на тротуар на Парашютной улице.

Фото: скриншот "Яндекс.Карт"

Теги: пробки, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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