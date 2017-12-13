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Олимпиада 2018: Во время выступления французская фигуристка оголила грудь

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Во время исполнения короткого танца у Габриэлы Пападакис вывалилась грудь.

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде 2018 с французской фигуристкой случился конфуз - у нее расстегнулось платье.

Во время исполнения короткой программы танцевальной пары Габриэлы Пападакис и Гаймона Сизерона у партнерши расстегнулось у шеи платье и оголилась грудь. Произошло это на первой минуте проката. На пресс-конференции фигуристка призналась, что это ее очень отвлекало, но им ничего другого не оставалось как молиться и продолжить выступление.

По итогам короткого танца французская пара занимает второе место, уступая паре из Канады. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев идут шестыми.

Видео: YouTube/Top Headlines Today; Twitter

Фото: Twitter.@TheValls, @20minutesSport

Теги: gabriella papadakis , конфуз , оголила грудь , олимпиада в пхенчхане , олимпиада2018 , французская фигуристка
Категории: Лента новостей Мировые новости

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