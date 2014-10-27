Из-за потасовки во время выступления Эрдогана в Нью-Йорке задержано 5 человек

В интернете опубликовали видео потасовки во время выступления турецкого лидера.

Во время выступления президента Турции в отеле в центре Нью-Йорка Реджепа Тайипа Эрдогана на мероприятии неправительственного Турецко - Американского национального комитета произошла потасовка, после которой было задержано полицией 5 человек.

Эрдоган находится в США с визитом в рамках Генассамблеи ООН. В отель Marriott Marquis на Таймс-сквер он прибыл на мероприятие с выступлением. Инцидент начался после того, как один из присутствующих выкрикнул "Террорист!", а еще один из участников развернул флаг Рабочей партии Курдистана.

Целью протестующих было обратить внимание общественности на военные преступления Турции и нарушение прав человека против курдского народа, как В Турции, так и в Сирии.

Видео:YouTube/Amerika'nın Sesi