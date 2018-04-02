Во время ремонта трубопровода на Шлиссельбургском подача тепла не будет прекращена

В Невском районе рабочие чинят прорванный участок трубопровода.

Появились подробности по поводу аварии на трубопроводе в Невском районе Петербурга. Специалисты "Теплосети СПб" рассказали, что об инциденте стало известно в 12 часов дня во время плановой проверки конструкции. Эксперты заметили вытекающую воду, которая уже успела образовать лужи на газоне и проезжей части по Шлиссельбургскому проспекту.

По сведениям представителей пресс-службы организации, данный трубопровод обеспечивает тепло в 35 жилых зданий. Из них только один пострадал от аварии, остальных ситуация не затронула. Петербуржцы, проживающие в 128 доме по Обуховской обороне получают тепло по резервной схеме.

В настоящее время ситуация уже локализована. На месте работают экстренные службы и эксперты "Теплосети СПб". Движение транспорта по дороге временно ограничили. Приняты все меры безопасности.

Напомним, что ранее Piter.tv публиковал видео с места происшествия, на котором видно, как пар закрывает собой магистраль, а вода вытекает на асфальт.

Фото и видео: Piter.tv

