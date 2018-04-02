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На Шлиссельбургском проспекте стоят трамваи: кипяток залил пути

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В Невском районе Петербурга временно остановлено движение трамваев из-за прорыва трубы с горячей водой.

В Невском районе на пересечении Шлиссельбургского проспекта и Обуховской обороны произошла коммунальная авария. Проезжую часть охватил густой белый пар, поднимающийся из асфальта. Местные жители рассказали, что на данном участке дороги прорвало трубопровод с кипятком. Водители предупреждают о плохой видимости: автомобилисты могут смотреть на дальше полуметра вперед. 

На месте инцидента работают аварийные и спасательные службы. Один двор затоплен вытекшей водой. В сторону станции метро "Рыбацкое" остановилось движение трамваев. Проезд в обратном направлении не затруднен. 

Фото и видео: Piter.tv
 

Теги: коммунальная авария , прорыв трубы , шлиссельбургский проспект
Категории: Новости СПб Происшествия

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