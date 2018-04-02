На Шлиссельбургском проспекте стоят трамваи: кипяток залил пути

В Невском районе Петербурга временно остановлено движение трамваев из-за прорыва трубы с горячей водой.

В Невском районе на пересечении Шлиссельбургского проспекта и Обуховской обороны произошла коммунальная авария. Проезжую часть охватил густой белый пар, поднимающийся из асфальта. Местные жители рассказали, что на данном участке дороги прорвало трубопровод с кипятком. Водители предупреждают о плохой видимости: автомобилисты могут смотреть на дальше полуметра вперед.

На месте инцидента работают аварийные и спасательные службы. Один двор затоплен вытекшей водой. В сторону станции метро "Рыбацкое" остановилось движение трамваев. Проезд в обратном направлении не затруднен.

Фото и видео: Piter.tv

