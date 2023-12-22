Во время пожара в доме на Васенко надышались дымом два человека

При пожаре погибла соседская собака. Эвакуировали 32 жителей.

Во время ночного пожара в Калининском районе пострадали два человека. Их доставили в больницу. Известно, что горела квартира на улице Васенко, 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 2 февраля.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:36. На место случившегося приехали 17 спасателей и четыре спецмашины. К этому моменту пламя охватило обстановку площадью 20 квадратных метров в двухкомнатной квартире.

Спасатели потушили огонь за полчаса. Из дома эвакуировали 32 жителей.

Соседка, живущая над погорельцем, рассказала, что собирала документы и надышалась дымом. Вместе с ней осталась и собака. Женщину удалось спасти, а животное скончалось, рассказали в tg-канале "Петербург с огоньком".

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Колпино на 14-летнем подростке загорелась футболка во время приготовления блинов.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком