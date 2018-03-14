Во время ночного пожара в Колпино погиб человек

Ещё один пострадавший выпрыгнул из окна и сейчас находится в критическом состоянии

В ночь на субботу, 18 июля, в Колпино загорелась однокомнатная квартира. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что сгоревшая квартира находилась в доме №4 на бульваре Трудящихся. Очевидцы отмечают, что один человек погиб от огня, а другой выпрыгнул из окна и сейчас находится в критическом состоянии. Жители района также рассказали о третьем пострадавшем. Его состояние пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в квартире на улице Федора Абрамова произошло короткое замыкание.

Видео: vk.com/spb_today