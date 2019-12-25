Во время пандемии в Петербурге стали реже нападать на врачей

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в Петербурге стали реже нападать на врачей. Об этом заявил Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.
Бойков связывает такие результаты с пандемией коронавируса. Как оказалось, в 2019 году в Северной столице было зарегистрировано 62 противоправных действия против бригад скорой помощи.
Если раньше одной из главных проблем был отказ пропустить в потоке машин карету скорой помощи, то сейчас поведение людей тоже изменилось в лучшую сторону
Алексей Бойков.
В этом году с начала года зафиксировали 29 случаев нападения.
Ранее мы сообщали о том, что в период карантина желающих работать в петербургской станции скорой помощи стало больше.
Фото:Piter.TV
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