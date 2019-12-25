Во время пандемии в Петербурге стали реже нападать на врачей

В 2019 году в городе на Неве было зарегистрировано 62 противоправных действия против бригад скорой помощи.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в Петербурге стали реже нападать на врачей. Об этом заявил Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.

Бойков связывает такие результаты с пандемией коронавируса. Как оказалось, в 2019 году в Северной столице было зарегистрировано 62 противоправных действия против бригад скорой помощи.

Если раньше одной из главных проблем был отказ пропустить в потоке машин карету скорой помощи, то сейчас поведение людей тоже изменилось в лучшую сторону Алексей Бойков.

В этом году с начала года зафиксировали 29 случаев нападения.

Ранее мы сообщали о том, что в период карантина желающих работать в петербургской станции скорой помощи стало больше.

Фото:Piter.TV