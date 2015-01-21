В Петербурге во время февральских морозов 34 человека получили обморожения

После обследования 14 человек отправили домой.

Петербуржцы столкнулись с сильными февральскими морозами во второй половине месяца. В пресс-службе НИИ скорой помощи "Невским Новостям" сообщили, сколько человек с обморожением поступили в больницы с начала месяца.

С 1 февраля госпитализировали с обморожениями 34. Из них пять за прошедшие сутки (18 февраля). После обследования 14 человек отправили домой.

Также с 1 февраля на два ожоговых отделения были госпитализированы 25 человек с ожогами. Об этом рассказала пресс-секретарь Комздрава Ольга Рябинина.

В Петербурге 23 февраля ожидается сильный снег.

Фото: Piter.tv